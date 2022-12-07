Пушилин заявил об успешном отражении контратак ВСУ под Павловкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) в районе Павловки. Об этом в среду, 7 декабря, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, все попытки ВСУ провести контратаку успешно купируются российскими войсками.

«Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед. Это касается практически всей линии фронта», — отметил он.

Также Пушилин отметил, что одним из наиболее значимых направлений является угледарское.

«Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар. Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», достаточно успешно купируют их», — подчеркнул Пушилин.

Ранее, 4 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до 40 человек в результате провала попытки прорваться в Павловку в ДНР.

14 ноября сообщалось, что российские войска полностью освободили село Павловка в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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