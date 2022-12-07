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«Ведомости»: власти России подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть

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Администрация президента РФ совместно с кабинетом министров рассматривает предложения по ответным мерам на введение странами G7 и Евросоюза (ЕС) ценового потолка на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Каких контрмер ожидать со стороны России

Так, первый вариант предполагает полный запрет на прямую и опосредованную продажу энергоносителей тем государствам, которые поддержат ограничение стоимости. Даже если в роли покупателя выступит нейтральная страна, при попытке перепродать топливо кому-либо из участников «семерки» поставка будет заблокирована.

Второй возможный сценарий включает в себя ограничение на заключение сделок по контрактам, содержащих пункт о ценовом потолке, вне зависимости от страны-получателя.

Также обсуждается возможность закрепления верхней границы дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Выход за установленные рамки в таком случае приведет к запрету сделки. Источник издания назвал данный вариант наименее вероятным.

Отмечается, что ни одно из вышеупомянутых предложений до сих пор не было одобрено. В связи с этим возможны и другие альтернативы или гибрид озвученных вариантов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

До этого, 4 декабря, Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

В свою очередь, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря предложил перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке в условиях экономического давления. По его словам, тогда у России будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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