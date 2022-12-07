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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Башкирии

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Фото: t.me/mchsrb01
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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на автодороге Уфа – Янаул. В результате ДТП два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Согласно информации ведомства, сообщение о ДТП вблизи населенного пункта Каймаша в Янаульском районе Башкирии поступило в среду в 02:05 (04:05 мск).

«На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии на место установлено, что в результате ДТП двое из пяти находившихся в легковом автомобиле человек, к сожалению, погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Отмечается, что движение на автодороге не затруднено. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Накануне на трассе М5 рядом с Уфой 6 произошло ДТП, в результате которого обрушился строящийся надземный переход — его зацепил кузовом проезжавший грузовик. В результате водитель грузовика погиб.

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