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Юрист предупредила о риске сократить пенсию увеличением стажа работы

Юрист Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер начисляемой россиянам пенсии не всегда зависит от размера стажа работы. Более того, в некоторых случаях увеличением стажа работы можно, наоборот, сократить себе пенсию. Об этом 7 декабря агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

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Ногайлиева пояснила, что часто пенсионеры стараются зачесть себе как можно больше периодов в стаже, но это может привести даже к обратному результату ― уменьшению пенсии.

Например, сократить размер выплат могут, если указать в стаже период получения профессионального образования, если оно было получено до 2002 года. Если так сделать, расчеты будут проводиться по старым формулам и пенсия будет меньше.

Такая же ситуация произойдет, если человек работал до 2002 года в регионах Крайнего Севера.

«Как и в случае с периодами профессионального обучения, при включении «северного» стажа в полуторакратном исчислении в страховой стаж пенсию также придется рассчитать по прежним формулам, что приведет к снижению ее размера», ― пояснила эксперт.

Еще не стоит указывать период ухода за ребенком до возраста 1,5 лет одному из родителей, потому что его будут рассматривать на особых условиях. В результате можно потерять 1,5 года трудового стажа.

Ранее, 4 декабря, юрист предупредила россиян, что работодатели иногда недобросовестно перечисляют положенные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). Это может привести к тому, что человек недополучит пенсию в будущем.

Чтобы этого избежать, достаточно регулярно проверять наличие перечислений в ПФР, что можно сделать на сайте фонда или на портале налоговой инспекции.

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