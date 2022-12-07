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Госдеп США одобрил потенциальную сделку о продаже вооружений союзникам

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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Госдепартамент США дал добро на заключение ряда сделок по продаже военной техники и оружия союзным государствам. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны.

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Так, ведомство поддержало потенциальную передачу Южной Корее вертолетов CH-47F Chinook и различного оборудования на сумму $1,5 млрд по межправительственным контрактам. Ожидается, что данный шаг позволит укрепить оборону республики, а также будет способствовать достижению целей США в сфере международных отношений.

Другим получателем американского оружия может стать Польша. Госдеп выразил согласие на танков M1A1 Abrams и другой техники общей стоимостью в $3,75 млрд. Варшава направила соответствующий запрос с целью пополнить боевой арсенал после передачи нескольких сотен танков Т-72 Киеву.

Наконец, была предварительно согласована продажа стандартных и нестандартных запчастей для многоцелевых истребителей AIDC F-CK-1 на вооружении сил обороны Тайваня на сумму $330 млн. В агентстве подчеркнули, что сотрудничество Вашингтона и Тайбэя в военно-технической сфере не станет причиной дисбаланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что информация об условиях предлагаемых сделок будет передана для рассмотрения в конгрессе, который может в течение 30 дней заблокировать продажу.

В этот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не препятствует разработкам ударных вооружений дальнего радиуса действия в Киеве. При этом накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно модифицировали системы залпового огня (РСЗО) HIMARS перед отправкой Украине, чтобы эта техника не могла стрелять по целям в России ракетами большой дальности. По мнению Вашингтона, это было необходимо для снижения риска конфликта в Москвой.

Ранее, 27 ноября, руководители американских оборонных компаний сообщили о проблемах, с которыми пришлось столкнуться на фоне конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Из-за нарушения экспортных цепочек в 2020 году пришлось сократить объемы производства — это не могло не сказаться на темпах выполнения заказов. В настоящий момент из-за повышенного спроса нагрузка на производителей оружия увеличилась многократно.

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