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Португалия в третий раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой из Швейцарии со счетом 6:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Встреча прошла 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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Хет-трик в матче оформил нападающий 21-летний Гонсалу Рамуш (17-я, 51-я и 67-я минуты). Также голами отметились португальцы Пепе (33-я минута), Рафаэл Геррейру (55-я) и Рафаэл Леау (92-я).

Со стороны Швейцарии отличился Мануэль Аканджи, забивший португальцам на 58-й минуте.

Криштиану Роналду начал игру на скамье запасных и вышел на поле только на 74-й минуте. Для него матч стал 195-м за национальную сборную. Футболист поднялся на второе место в рейтинге игроков с самым большим числом игр в национальных командах.

Сборная Португалии впервые в своей истории забила шесть голов в матче плей-офф мирового первенства и в третий раз попала в четвертьфинал турнира.

Отмечается, что никто еще ни разу не играл с подобным счетом в серии плей-офф финала чемпионата мира. Раньше похожий итог игры встречался только в полуфинальных матчах в 1930 и 1954 годах.

Теперь Португалии предстоит сыграть со сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022. Игра пройдет 10 декабря.

6 декабря Марокко обыграла Испанию в матче 1/8 финала. Основное время встречи закончилось со счетом 0:0. Марокканцы победили в серии пенальти со счетом 3:0.

Накануне, 5 декабря, в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли сборные Бразилии, победившие со счетом 4:1 Южную Корею, а также Хорватия, обыгравшая в серии пенальти Японию со счетом 3:1.

Также в четвертьфинал чемпионата мира по футболу прошли Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.

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