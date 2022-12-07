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Экс-замглавы МЧС РФ предрек крах промышленности на Украине из-за ударов

Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko/File Photo
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Ракетные удары Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины в зимний период могут существенно осложнить функционирование основных предприятий Киева, поскольку город требует очень много электричества. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» выразил 7 декабря бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.

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«Серьезно пострадает производственная сфера ― от металлургии до хлебопечения, ― использующая энергоемкие и тепловые процессы. Серьезные усилия властям придется прилагать для обеспечения хотя бы минимальной работоспособности учреждений, транспорта и так далее», ― пояснил бывший замглавы МЧС.

По мнению Фалеева, утверждения киевских властей, что у города достаточно жилищно-коммунальных ресурсов для поддержания жизнеспособности города, спорны. Экс-замруководителя МЧС допустил, что коммунальщики будут испытывать дефицит специалистов, труб, тепловых приборов, чтобы в минусовых температурах оперативно ремонтировать большое число внутридомовых систем.

«Мэр Киева уже предлагал жителям города эвакуироваться в сельскую местность, в частные домовладения родственников, где проще решить проблему обогрева. Но правительство Украины его не поддержало. В первую очередь, по политически-спекулятивным соображениям: им нужны страдающие горожане», ― добавил Фалеев.

Ранее, 6 декабря, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.

1 декабря киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

23 ноября Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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