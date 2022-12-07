Подразделения ВДВ России прошли боевое слаживание на полигонах в зоне СВО

Новые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России (ВС РФ) прошли завершающий этап боевого слаживания на тренировочном полигоне в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отмечается, что занятия проходят на местности, максимально приближенной к условиям СВО и буквально в непосредственной близости от фронта.

Военнослужащие отрабатывают в том числе навыки оказания сослуживцам первой медицинской помощи. На этом же полигоне они учатся стрелять из разных видов оружия и управлять техникой.

«Занятия по боевой подготовке проходят ежедневно на данном полигоне. Отрабатываются пуски стрельб из ПЗРК «Стрелы-10». Также гранатометное направление, метание ручных осколочных гранат, проведение стрельб и нормативов из стрелкового вооружения», ― поделился деталями работы военнослужащий Максим.

Ракетный комплекс «Стрела-10» может стрелять на расстояние до шести км и на высоту до четырех с половиной. На направлениях в зоне спецоперации очень много вражеских беспилотников, поэтому у российских военных много работы и тем важнее четко отработанные навыки работы с ПЗРК.

«У всех боевой дух, настроены позитивно, готовы к боевой работе. Просятся на полигоны, хотят выполнять боевые задачи. Живем одним коллективом, друг друга поддерживаем всячески», ― рассказал один из военнослужащих с позывным «Чистый».

Ранее, 6 декабря, служащие Росгвардии поучаствовали в тактических тренировках по применению тактики «кочующих» минометов. Во время занятий артиллеристы добились максимальной слаженности на позициях, что критически важно в реальном бою.

Также бойцы сделали несколько модификаций в свое оборудование. В результате у одного расчета, например, решилась проблема с проседанием рамы машины после установки орудий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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