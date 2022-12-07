Более 635 тыс. 11-классников в РФ напишут итоговое сочинение 7 декабря

В России свыше 635 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение в основной срок 7 декабря. Еще 10 тыс. выпускников напишут изложение. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Изложение будут писать выпускники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», по желанию итоговое сочинение могут написать выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты при поступлении в вузы. В 2022 году таких будет 140 человек.

Оцениваться сочинение будет по системе «зачет/незачет».

Те учащиеся, которые получат неудовлетворительный результат, не явятся на итоговое сочинение (изложение) или те, кто не завершит его написание по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки — 1 февраля и 3 мая 2023 года.

6 декабря старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова рассказала «Известиям», что основными целями экзамена являются проверка общих речевых компетенций школьника и определение его умения рассуждать на избранную тему и аргументировать свою позицию.

Также специалист перечислила главные ошибки при написании итогового сочинения. Одна из самых распространенных — несоответствие темы и аргументов. Еще одна частая ошибка, из-за которой можно получить «незачет», — подмена анализа пересказом.