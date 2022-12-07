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МО РФ показало практические занятия военнослужащих на БТР-82А

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается активная подготовка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Занятий много, довольно интересные, познавательные. Если кто хочет обучиться — обучится. Обучают здесь хорошо. У нас все ответственные ребята, адекватные, нормальные. Все стараются, все понимают, что надо обучиться. Руки вспомнили, голова что-то вспоминает, но всё равно еще много нюансов, где еще надо учиться и учиться», — рассказал один из военнослужащих.

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Отмечается, что военнослужащие проходят курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение курса боевых стрельб из бронетранспортеров БТР-82А. Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов. Занятия организованы с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Как сообщили в военном ведомстве, подготовка проводится поэтапно — от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.

Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности, а также отрабатывают ведение огня по различным мишеням, в том числе по надводным целям в Балтийском море.

Ранее, 26 ноября, Минобороны России показало практические занятия мобилизованных на БТР-82А. Отмечалось, что резервисты в обязательном порядке проходят теоретический курс, изучают основные узлы и вооружения боевых машин. После этого начинаются практические занятия по управлению бронетранспортерами БТР-82А. Бойцы тренируются работать в любое время суток в самых непростых условиях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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