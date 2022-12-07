Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 декабря

Облачно с прояснениями, отсутствие осадков, местами гололедица и до 10 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в среду, 7 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –10.

В Московской области ожидается от –10 до –5 градусов в дневное время суток и до 13 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — южный ветер, его скорость также составит 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 754–756 мм ртутного столба.

Ранее, 6 декабря, Гидрометцентр сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе до 11:00 субботы.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.

Накануне синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов также сообщил в разговоре с «Известиями», что потепление и увеличение снежного покрова ожидаются в Москве на этой неделе.

5 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.