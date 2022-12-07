Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы

Суд первой инстанции в Аргентине приговорил вице-президента страны Кристину Киршнер к шести годам заключения по делу о коррупции. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает Todo Noticias.

Отмечается, что благодаря иммунитету Киршнер не отправится за решетку. Между тем, ей будет пожизненно запрещено занимать государственные должности, пишет RT.

Кристину Киршнер обвинили в присвоении бюджетных денег, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус в то время, когда она была президентом.

Кроме того, тюремные сроки получили другие экс-чиновники и предприниматель Ласаро Баес, в чью пользу ушли выделенные на проекты денежные средства, пишет «Москва 24».

Сама Киршнер неоднократно заявляла о своей невиновности и назвала суд над ней «расстрельной командой», отмечает сайт aif.ru. Она планирует подать апелляцию.

В начале сентября тысячи людей вышли на митинг в центре Буэнос-Айреса в поддержку экс-президента Аргентины. Толпа прошла к зданию правительства в знак солидарности с Киршнер, на которую была совершена неудачная попытка нападения, сообщает НСН.

Вооруженный человек направил на Киршнер пистолет около ее дома в центре Буэнос-Айреса, когда политик возвращалась с заседания нацсовета. Оружие дело осечку, нападавшего задержали.

В настоящее время Киршнер занимает должность вице-президента страны. Ее полномочия истекают 10 декабря 2023 года. Она занимала пост главы государства с 2007 по 2015 годы, отмечает телеканал «360».

В конце августа 2022 года прокурор запрашивал наказание для Киршнер в виде 12 лет лишения свободы, пишет REGNUM.

В 2020 году в отношении Киршнер было возбуждено свыше 10 уголовных дел.