Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в некоторых регионах

«Опасное» похолодание ожидается в некоторых регионах России в ближайшие дни. Об этом в среду, 7 декабря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области <...> будут очень низкие температуры — от 26 до 30 градусов мороза. В Приволжском федеральном округе повсеместно прогнозируются аномалии до 7–10 градусов в ближайшие два дня. Температурный фон будет –20...–21 градус», — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, 7 и 8 декабря температура опустится ниже нормы в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и может достигать –29 градусов.

Аномальное похолодание до –27...–34 градусов ожидается также на юге Западной Сибири: в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Наконец, самые суровые холода прогнозируются на севере Якутии и в Магаданской области: местным жителям синоптик порекомендовал готовиться к тому, что ртутный столбик задержится на отметке в 50 градусов мороза.

Между тем в столице накануне объявили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 субботы из-за гололедицы. Такое же предупреждение действует во Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях.

В этот же день Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.