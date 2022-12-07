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Две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве

CNN: Суд Нью-Йорка признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
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Суд присяжных Манхэттена признал компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Corp. и Trump Payroll Corp. виновными в налоговом мошенничестве и подделке документов. Об этом 6 декабря сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что следствие заключило факт махинаций с непредоставлением налоговой службе США отчетности и уплаты налогов на компенсации топ-менеджерам на протяжении почти 15 лет.

Компаниям максимум грозит штраф в размере $1,61 млн. Организациям точно не угрожает закрытие по решению суда, поскольку законодательство Нью-Йорка не предусматривает такой возможности.

Сам экс-президент и его родственники по данному делу не проходят и им ничего не грозит.

Ранее, 28 ноября, Дональд Трамп обвинил министерство юстиции США в коррумпированности. В частности, политик рассказал, что ведомство предлагало деньги различным приближенным Трампа за ложь о нем.

19 ноября Трамп раскритиковал назначение американским минюстом специального прокурора, который будет расследовать дела в отношении секретных документов, найденных в поместье экс-президента, а также в отношении январских протестов в Вашингтоне 2021 года. Трамп назвал решение «худшей политизацией правосудия в стране».

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Ордер на обыск был согласован с минюстом США.

Сотрудники ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. Также сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном ордере на обыск говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Экс-президент заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. В сентябре Трамп заявил, что документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

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