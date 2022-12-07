Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду опроверг сообщения СМИ о подписании контракта футбольным клубом (ФК) из Саудовской Аравии «Аль-Наср» на сумму в €200 млн. Об этом 6 декабря спортсмен заявил газете Record.

«Нет, это неправда», ― ответил футболист на вопрос издания о своем возможном переходе в «Аль-Наср».

Ранее, 5 декабря, испанская газета Marca сообщила, что Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет играть за футбольный клуб «Аль-Наср». По ее информации, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Криштиану Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, в 2016 году выиграл чемпионат Европы.