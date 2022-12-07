Названы регионы-лидеры по соответствию ESG-критериям

В этом году в топ-5 регионов по соответствию ESG-критериям вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Белгородская области и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ им. М.В. Ломоносова, которое имеется в распоряжении «Известий».

В каждом из субъектов оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики, сказано в исследовании. По его результатам регионы распределили на пять групп по уровню соответствия ESG-критериям от «начального» до «продвинутого» и оценили от 0 до 1 балла. Наиболее высокий уровень («продвинутый») присвоен 19 регионам, где столица набрала 0,781 балла, возглавив рейтинг. Далее следует Татарстан с 0,769 баллами, Тюменская область — 0,723, Белгородская область — 0,702 и Санкт-Петербург — 0,683.

Аутсайдерами рэнкинга признаны Хакасия (0,380 балла), Псковская область (0,382), Карелия (0,392), Дагестан и Ингушетия (0,393). В начале пути ESG-трансформации вместе с ними находится каждый шестой регион страны (15). Остальные регионы расположились в середине рэнкинга. Из них 16 получили уровень «развитый», 15 — «умеренный», 20 — «развивающийся». В целом, по результатам исследования, средний уровень оценки, рассчитанной для 85 регионов РФ, равен 0,528, что можно интерпретировать как достижение ESG-развития в субъектах в среднем на 52,8%.

Эксперты считают, что ставка на ESG-повестку поможет в решении проблем с демографией и занятостью, повысит качество жизни россиян, а также в обозримой перспективе станет критерием для финансирования проектов из госбюджета.

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Через тернии к взлетам: названы топ-5 регионов по ESG-критериям