На востоке Москвы прорвало трубу с горячей водой

Отопительную трубу прорвало в районе Щелковского шоссе на востоке Москвы. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в районе дома 92. На кадрах видно, что в результате прорыва трубы образовался пар, окутавший всё окружающее пространство.

Сотрудники экстренных служб вынуждены работать в условиях практически нулевой видимости.

В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 28 ноября, глава администрации города Шерегеш в Кемеровской области Вадим Швайгерт получил многочисленные ожоги в результате прорыва трубы в здании городской администрации.

На место аварии приехали сотрудники аварийной службы, сотрудник МФК и глава администрации. Сообщается, что Швайгерт обварился кипятком, когда пытался открыть дверь кабинета. С полученными травмами политика доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.