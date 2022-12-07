В бундестаге назвали тайной результаты расследований на СП

Результаты расследования ФРГ по взрывам на «Северных потоках» до сих пор не известны общественности. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые»).

«Результаты расследования Федеральной полиции Германии, как и в других странах, до сих пор держатся в секрете. Я считаю абсурдной теорию о том, что Россия сама взорвала проекты. Если вы спросите, кто больше всего выигрывает от разрушения линии, вы получите совершенно иной ответ», — заявил депутат.

Он также отметил, что из-за отказа от российского газа Германия закупила большие объемы голубого топлива на мировом рынке в короткие сроки и по самым высоким ценам.

«Поскольку главный приоритет федерального правительства — отказ от российских энергоресурсов в рамках экономической войны против РФ, оно не жалеет средств. В конечном итоге за это платит потребитель. Взрывы цен на газ и нефть уже отчетливо заметны», — добавил политик.

По словам Клауса Эрнста, потребительские цены на электроэнергию в ФРГ выросли примерно на 25%.

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