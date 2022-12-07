Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции
Мир
Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины
Спорт
Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»
Наука
В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma
Общество
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
Мир
Блинкен осудил удары Украины по территории России
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Сюжет:

В бундестаге назвали тайной результаты расследований на СП

0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты расследования ФРГ по взрывам на «Северных потоках» до сих пор не известны общественности. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые»).

Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»
В Швеции подтвердили факт диверсии на российских газопроводах

«Результаты расследования Федеральной полиции Германии, как и в других странах, до сих пор держатся в секрете. Я считаю абсурдной теорию о том, что Россия сама взорвала проекты. Если вы спросите, кто больше всего выигрывает от разрушения линии, вы получите совершенно иной ответ», — заявил депутат.

Он также отметил, что из-за отказа от российского газа Германия закупила большие объемы голубого топлива на мировом рынке в короткие сроки и по самым высоким ценам.

«Поскольку главный приоритет федерального правительства — отказ от российских энергоресурсов в рамках экономической войны против РФ, оно не жалеет средств. В конечном итоге за это платит потребитель. Взрывы цен на газ и нефть уже отчетливо заметны», — добавил политик.

По словам Клауса Эрнста, потребительские цены на электроэнергию в ФРГ выросли примерно на 25%.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В Германии ожидается рецессия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022