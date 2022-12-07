Глава комитета по энергетике бундестага оценил последствия нефтяного порога

Введение потолка цен на нефть из России вероятнее всего приведет к удорожанию сырья на мировом рынке. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые»).

«После продолжительных дискуссий для российской нефти был установлен потолок в $60. Как будет работать этот предел цен, весьма спорно. Если это приводит к сокращению предложения, то цены на нефть, как правило в таком случае, будут расти», — отметил депутат.

По его словам, Россия, скупая танкеры, уже приняла меры предосторожности, чтобы обойти верхний ценовой предел.

«Я не считаю целесообразными такие санкции или общий бойкот нефти или газа из РФ. Единственный результат — рост цен на энергоносители по всему миру без каких-либо признаков окончания (специальной военной операции. — Ред.)», — добавил политик.

Он также заявил, что в конечном итоге за отказ от российских энергоносителей в Германии заплатит потребитель. По его словам, потребительские цены на электроэнергию выросли в ФРГ примерно на 25%.

«Санкции ударили по Германии больше, чем по России. В частности, взрыв цен на энергоносители приводит к значительному сокращению потребительских расходов. Это ведет к остановке производства и прекращению операционных затрат в компаниях. Так что в Германии ожидается рецессия», — добавил Клаус Эрнст.

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«В Германии ожидается рецессия»