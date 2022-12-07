Регионы смогут оказывать материальную помощь военкоматам

Российские регионы получат право оказывать материально-техническую помощь военным комиссариатам, которые находятся на их территориях. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками Госдума может принять в первом чтении уже в январе.

По данным источника «Известий» в комитете ГД по обороне, на законопроект уже поступило несколько положительных отзывов из субъектов, которые готовы инициативу поддержать. В частности, их направили депутаты Алтайского краевого собрания, народного собрания Карачаево-Черкесии и члены других региональных парламентов.

Кроме того, положительное заключение на инициативу дало правовое управление нижней палаты.

«Замечаний концептуального характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в документе.

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Зайти с тыла: регионы получат право помогать военкоматам