Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Политика
Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Мир
Песков заявил об агрессивной работе западных спецслужб против РФ
Мир
В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России
Мир
В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок
Сюжет:

«Известия» показали последствия обстрела ВСУ по Таврийску

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из городов Херсонской области — Таврийск пострадал от очередных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия обстрела во вторник, 6 декабря, показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Местные жители сообщили, что прилеты начались около шести утра. В общей сложности насчитали порядка 10 взрывов.

Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
Через Днепр было успешно переброшено более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц техники

«Хорошо, что мы легли на полу в коридоре, укрылись пуховыми одеялами, чтобы не попало, это ужас что! Зверье! Разве так можно — по мирному населению бить?», — посетовала Надежда Прищепа.

К счастью, обошлось без жертв — многие покинули город заранее. Тем же, кто остался, предстоит восстанавливать поврежденные дома, чтобы в холодное время не остаться без крыши над головой. В лучшем случае можно будет ограничиться заменой окон, однако так «повезло» не всем: в некоторых зданиях после удара частично или полностью обрушились стены, кровля. Есть и такие строения, которые попросту не подлежат ремонту.

Также выпущенные по городу снаряды повредили линии электропередач, обесточив целые кварталы. Тем временем удары по Херсонской области не прекращаются.

Помимо жилых районов, обстрелу подверглась школа №7 — во всем учебном заведении не осталось ни одного целого стекла. Радует лишь то, что дети и педагоги не пострадали: школа сейчас пустует, а все занятия проходят дистанционно.

Ранее, 15 ноября, в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что сотрудники покинули город из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передислоцировались в безопасные районы Херсонской области. Как отмечается, это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и другие населенные пункты оказались брошенными.

13 ноября глава новокаховской администрации Владимир Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

18 октября Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022