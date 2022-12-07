«Известия» показали последствия обстрела ВСУ по Таврийску

Один из городов Херсонской области — Таврийск пострадал от очередных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия обстрела во вторник, 6 декабря, показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Местные жители сообщили, что прилеты начались около шести утра. В общей сложности насчитали порядка 10 взрывов.

«Хорошо, что мы легли на полу в коридоре, укрылись пуховыми одеялами, чтобы не попало, это ужас что! Зверье! Разве так можно — по мирному населению бить?», — посетовала Надежда Прищепа.

К счастью, обошлось без жертв — многие покинули город заранее. Тем же, кто остался, предстоит восстанавливать поврежденные дома, чтобы в холодное время не остаться без крыши над головой. В лучшем случае можно будет ограничиться заменой окон, однако так «повезло» не всем: в некоторых зданиях после удара частично или полностью обрушились стены, кровля. Есть и такие строения, которые попросту не подлежат ремонту.

Также выпущенные по городу снаряды повредили линии электропередач, обесточив целые кварталы. Тем временем удары по Херсонской области не прекращаются.

Помимо жилых районов, обстрелу подверглась школа №7 — во всем учебном заведении не осталось ни одного целого стекла. Радует лишь то, что дети и педагоги не пострадали: школа сейчас пустует, а все занятия проходят дистанционно.

Ранее, 15 ноября, в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что сотрудники покинули город из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передислоцировались в безопасные районы Херсонской области. Как отмечается, это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и другие населенные пункты оказались брошенными.

13 ноября глава новокаховской администрации Владимир Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

18 октября Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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