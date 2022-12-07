Один человек пострадал из-за хлопка газа в квартире в Ростовской области

Холопок газа без последующего возгорания произошел в Ростовской области вечером 6 декабря. В результате происшествия пострадал мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации МЧС, в 22:30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в пятиэтажном доме в Азове.

«Хозяин квартиры, самостоятельно проводил ремонтные работы с газовым оборудованием, в результате чего произошел хлопок ГВС. Погибших нет, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка. При этом несущие конструкции дома не пострадали.

В ведомстве сообщили, что эвакуированные жильцы дома вернулись в свои квартиры. Жизнеобеспечение дома не нарушено.

Ранее в этот день завершились поисковые и аварийные работы на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске из-за взрыва газа. В результате трагедии восемь человек погибли, из них четверо — дети.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.