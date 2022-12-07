На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье

Взрывы прогремели в Днепропетровске и его пригородах. Об этом 6 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что взрывы в частности произошли в Синельниковском районе Днепропетровской области.

По информации очевидцев, в регионе были слышны порядка пяти сильных взрывов. За несколько минут до этого началась воздушная тревога.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«В областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, звучат взрывы», — написал он.

Помимо этого, украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил о воздушной тревоге в Полтавской и Кировоградской областях. Также появилась информация о работе ПВО в Запорожской области.

Позднее украинский телеканал FREEДОМ сообщил о взрывах в Одесской области.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге на территории Николаевской и Одесской областей.

Накануне, 5 декабря, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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