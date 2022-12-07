Мутко оценил перспективы ЩЛЗ

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) готов поставлять лифты во все регионы России, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Щербинский лифтостроительный завод является одним из лидеров отрасли и готов совместно с представителями регионов разрабатывать эффективные форматы сотрудничества, как для новых проектов жилья, так и для своевременного обновления устаревшего парка механизмов», — сказал Мутко на совещании с руководителями регионов.

С 2019 года ЩЛЗ входит в группу ДОМ.РФ. В последние три года на предприятии проводится модернизация и цифровая трансформация, благодаря которым его производительность выросла в 1,5 раза и составляет около 12 тыс. лифтов в год. Как было отмечено на совещании, доля ЩЛЗ на российском рынке лифтового оборудования по итогам 2021-2022 годов составила около 20%.

Завод, отметили в ДОМ.РФ, сотрудничает с региональными операторами по программам замены лифтового оборудования. «Сейчас ведется работа по расширению долгосрочного сотрудничества, которое позволит обеспечить предприятие гарантированными заказами, а субъектам даст возможность получить оборудование на выгодных условиях», — сообщили в госкомпании.

По ее данным, ежегодно в стране требуется замена более 13 тыс. устаревших лифтов, и потребность в новом оборудовании будет только расти, ведь 80% из 9,5 тыс. строящихся многоквартирных домов — это здания высотностью от 6 этажей, в которых требуется установка лифтов.

ЩЛЗ — ведущий российский производитель подъемно-транспортного оборудования, работающий с 1943 года. Выпускает продукцию для многоквартирных домов, административных зданий и социальных учреждений. За время работы выпустил более 230 тыс. лифтов. Некоторые из них установлены в Кремлевском дворце съездов, на Саяно-Шушенской ГЭС, в парке «Патриот». Предприятие вывело на рынок технологию бесконтактного управления лифтом (через мобильное приложение) и разработало встроенную систему дезинфекции подъемника на основе ультрафиолетовых светодиодов. Летом этого года было запущено производство лифтов со скоростью до 2,5 м/c и грузоподъемностью до 1600 кг, которые устанавливаются в зданиях высотностью до 40 этажей. В настоящее время завершается разработка безредукторной лебедки для лифтов со скоростью до 2 м/с.