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Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины

Постпред при ООН Небензя: Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины
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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout
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Удары по инфраструктуре, используемой для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжатся с целью ослабления военного потенциала киевского режима. Об этом 6 декабря заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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Он отметил, что страны Запада обещают продолжать поставки оружия Украине «столько, сколько потребуется», апеллируя к тому, что это, мол, делается ради мира». По словам постпреда, Евросоюз (ЕС) даже финансирует эти поставки через Европейский фонд мира, чтобы запутать налогоплательщиков. При этом Небензя назвал причину, зачем Киеву требуется столько оружия.

«Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских «просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна». Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, «недостойно украинского народа», — рассказал Небензя.

Он считает, что в данной ситуации было бы излишним объяснять, почему Россия не может не реагировать на подобные заявления киевского режима.

«Мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского», — заключил постпред.

Ранее в этот день глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил об отсутствии электричества у половины жителей региона. Он отметил, что экстренные отключения электричества продолжаются. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после российских ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится в течение нескольких дней.

Между тем 17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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