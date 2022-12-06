Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе

После атаки на аэродром Энгельс жителям Саратовской области начали поступать звонки от неустановленных лиц, распространяющих дезинформацию. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, злоумышленники призывают людей приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы.

«Просим жителей области черпать информацию из официальных источников и сообщать о случаях распространения дезинформации в компетентные органы», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром в понедельник беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военнослужащих погибли, еще четыре человека получили ранения.

Отмечается, что российским войскам удалось перехватить беспилотники. В результате их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Пострадавшие военные были доставлены в больницу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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