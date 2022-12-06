Экс-игрок «Барселоны» Это'о извинился за драку с болельщиком на ЧМ в Катаре

Бывший футболист футбольного клуба «Барселона» и российского «Анжи», президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о принес свои извинения за избиение алжирского болельщика на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как написал спортсмен на своей странице в Twitter, он глубоко сожалеет о том, что «потерял самообладание и отреагировал таким образом», который не соответствует его личности.

«Приношу извинения общественности за этот прискорбный инцидент. Обязуюсь продолжать противостоять непрекращающимся провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских болельщиков», — написал Это'о.

По словам Это’О, он стал объектом беспочвенных обвинений после отборочного матча между Камеруном и Алжиром, уточняет сайт kp.ru. Матч прошел в конце марта. Арбитр не засчитал два гола алжирских футболистов в ворота камерунцев, а решающий мяч, который вывел сборную Камеруна на турнир в Катаре, был отправлен в ворота в дополнительное время на 124-й минуте. По версии алжирской стороны, имел место подкуп арбитра.

Это’О отметил, что после той игры «подвергся оскорблениям и бездоказательным обвинениям в мошенничестве». Он добавил, что по той же причине преследованиям со стороны алжирцев подвергаются и камерунские болельщики на ЧМ-2022.

«Я хотел бы отметить, что поражение Алжира было жестоким, но полностью соответствовало правилам нашего вида спорта», — подчеркнул спортсмен.

Конфликт 41-летнего Самюэля Это'о и подошедшего к нему мужчины с камерой произошел 5 декабря у стадиона «974» в Дохе после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи (4:1). Экс-футболист начал преследовать своего собеседника, один из помощников Это'о забрал у мужчины камеру и бросил ее на землю, пишет сайт aif.ru. Когда болельщик попытался поднять ее, Это'о ударил его ногой, попав в область головы. Пострадавший упал на землю, пишет RT.

Покидая стадион, Это'О доброжелательно фотографировался с болельщиками, желавшими сделать с ним селфи, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает телеканал «360», Это’О в составе «Барселоны» трижды выиграл чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. Вместе со сборной Камеруна он выиграл две золотые медали Кубка Африканских наций и Олимпийские игры. Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 год, напоминает «Спорт-Экспресс».

Пост президента Федерации футбола Камеруна он занимает с декабря 2021 года.

Ранее 6 декабря после победы над сборной Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре бразильские футболисты вышли на поле с баннером в поддержку Пеле. Он заявил, что это осчастливило его.