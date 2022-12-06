Иномарка сбила двух пешеходов у входа в магазин в Удмуртии

Два пешехода пострадали в результате наезда автомобиля на крыльцо магазина в городе Сарапул Удмуртской Республики. Об этом 6 декабря сообщили в региональном отделении МЧС.

Инцидент произошел около 21:50 по местному времени на улице Молодежная. По имеющейся информации, автомобиль BMW X5 влетел в двери магазина. Причины аварии неизвестны.

В результате два человека получили травмы. Один из них был доставлен в городскую больницу.

Ранее, 6 декабря, один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на трассе М-5 недалеко от Уфы. По предварительной версии, во время движения у машины открылся кузов, который зацепил строящийся надземный пешеходный переход.

В результате столкновения обрушились металлоконструкции стройки, водитель грузовика скончался на месте. Экстренные службы Башкирии временно перекрыли движение на дороге.