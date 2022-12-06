Bloomberg: Россия рассматривает возможность введения фиксированной цены на свою нефть

Россия рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости на нефть в ответ на введение потолка цен странами G7. Об этом 6 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в Москве рассматривают установление минимальной фиксированной стоимости на баррели нефти из России или введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы. Если данные меры будут приняты, то их регулярно будут подвергать пересмотру, уточнили источники Bloomberg.

Кроме того, по данным агентства, сейчас готовится указ президента России Владимира Путина, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам нефть из РФ в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

Как сообщается в материале агентства, желая избежать влияния установленного ценового потолка на страны, которые покупают российскую нефть, Москва стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Также 4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря заявил, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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