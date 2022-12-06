Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Политика
Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Мир
Песков заявил об агрессивной работе западных спецслужб против РФ
Мир
В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России
Мир
В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок
Мир
МОК решил восстановить в правах Олимпийский комитет КНДР
Мир
В Латвии призвали запретить въезд уволенному ведущему «Дождя»
Мир
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сюжет:

Bloomberg: Россия рассматривает возможность введения фиксированной цены на свою нефть

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости на нефть в ответ на введение потолка цен странами G7. Об этом 6 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

Отмечается, что в Москве рассматривают установление минимальной фиксированной стоимости на баррели нефти из России или введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы. Если данные меры будут приняты, то их регулярно будут подвергать пересмотру, уточнили источники Bloomberg.

Кроме того, по данным агентства, сейчас готовится указ президента России Владимира Путина, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам нефть из РФ в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

Как сообщается в материале агентства, желая избежать влияния установленного ценового потолка на страны, которые покупают российскую нефть, Москва стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Также 4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря заявил, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022