Один человек погиб в результате ДТП под Уфой

На трассе М-5 рядом с Уфой 6 произошло ДТП, в результате которого обрушился строящийся надземный переход — его зацепил кузовом проезжавший грузовик. В результате водитель грузовика погиб, движение по трассе полностью перекрыто, сообщил 6 декабря в своем Telegram-канале начальник управления ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

«Авария произошла около 21:00 на 1480-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. По предварительном данным, у грузовика Scania при движении открылся кузов, он зацепил строящийся надземный пешеходный переход», — написал он.

По его данным, металлоконструкция надземного перехода обрушилась, водитель погиб.

Севастьянов также уточнил, что в настоящее время движение полностью перекрыто, организован объезд через Карпово-Базилеевка.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий обрушения.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении автомобиля «ВАЗ-2109» с тягачом Renault в Новосибирске. 18-летний водитель легковушки и его 17-летний пассажир погибли.