Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 декабря на встрече с активистами «Молодой гвардии» заявил, что самостоятельно пишет посты для своего Telegram-канала.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать», — ответил Медведев на вопрос об авторстве постов на канале.

При этом он отметил наличие помощников, которые помогают в ведении канала.

Медведев также посоветовал участникам встречи всегда говорить правду, так как только это помогает вызвать реальный интерес читателей и найти к ним ключ.

Еще в начале июня Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram негативным отношением к тем, кто хочет вреда России.

Свой канал он зарегистрировал в марте 2022 года. Число подписчиков в настоящий момент превышает 930 тыс.

Медведев регулярно публикует сообщения, связанные с обстановкой в стране, антироссийскими санкциями, комментирует высказывания политиков и др.