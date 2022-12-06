МОК решил восстановить в правах Олимпийский комитет КНДР

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет продлевать отстранение Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР, которое завершится 31 декабря. Об этом 6 декабря на пресс-конференции сообщил директор департамента МОКа по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

По его словам, отстранение КНДР завершится автоматически 31 декабря.

Он также рассказал, что решение о восстановлении в правах НОК Индии ожидается после выборов нового главы организации, которые пройдут 10 декабря. Решение об отстранении НОК Гватемалы оставили в силе, поскольку организация и местные власти не смогли прийти к согласию по урегулированию проблем.

МОК принял решение об отстранении НОК КНДР в сентябре 2021 года на фоне отказа от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Как сообщалось, КНДР решила отказаться от участия из-за желания защитить своих спортсменов от COVID-19.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начала спецоперации по защите Донбасса.

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