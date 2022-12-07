$60 за баррель пустоты

Мучительно долго Европа рассуждала, как ей окончить жизнь. Дело в том, что в начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на российские нефть и газ. Большинство стран ЕС предлагало $65–70 за баррель. Польша и страны Балтии считали, что это слишком дорого и в реальности цена должна быть в два раза ниже. Ну, например, $30–40. Наконец, цену утвердили — $60 за баррель. Но какой она окажется в итоге, уже всё равно: Россия с самого начала заявила, что продавать нефть и газ по ограниченной цене не будет. А значит, Европа готовит собственное экономическое самоубийство. Потому что, например, треть НПЗ Германии работает только с российской нефтью. И никакой иной.

Мы говорили с советником председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Русланом Тонкаевым, который сказал, что мировая промышленность на 63% зависит от нефти и на 23% — от газа. А поскольку Россия является крупнейшим поставщиком нефти и газа, бодаться с ней, как это сейчас делает Запад, подобно катастрофе. Тем более, Россия имеет возможность влиять — через ОПЕК+. И даже через отдельные страны с добычей нефти — Венесуэлу, Ирак и так далее.

Теперь журналисты спорят, как ЕС переживет эту зиму — хватит ли дров? Не знаю. Уже 1 декабря в Латвии нельзя было купить печку — у продавцов пустота на складах. Нет даже шамотного печного кирпича. Хотя сами европейцы говорят, что ставки пока делать рано и «настоящие бега еще не начались». Но вот будущие два ненастных года… Как сказал президент Хорватии Миланович: «Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но учитывая серьезную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника США по цене в три раза дороже».

Правда, канцлер Германии Олаф Шольц с триумфом заявил о важной победе. Он подписал с Катаром соглашение о поставках 2 млн т сжиженного газа! Это — 6% от потерянного российского газа. Причем, поставки начнутся с 2026 года. И газ — только для Германии. Продавать его другим странам ЕС будет нельзя. Золотник оказался мал, слишком дорог и обременен будущей ненавистью других членов Европы.

Достаточно посмотреть на Молдавию, где демонстрации в Кишиневе теперь проходят чуть не каждую неделю. И не просто так. 1 ноября тарифы на электроэнергию повысили на 50%. При общем кризисе. Ранее молдавское правительство хотело закупать 33% электроэнергии у Киева через «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Но Киев заявил, что прекращает экспорт энергии из-за ракетных обстрелов. С первого декабря электричество подорожало еще на 21%.

На данный момент Молдавия закупает энергию у Румынии. Газ поступает из России, хотя с оплатой у Кишинева большие проблемы. Стоимость газа для населения уже превысила средний месячный заработок и составляет в переводе на русские деньги 21 тыс. рублей. При зарплате от 14 до 20 тыс. Причем, это — только начало повышения тарифов.

Молдавия в сфере энергетики намного слабее соседей. Но среди них есть и еще более слабый — Приднестровье, у которого Молдавия начала отбирать газ. Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатов уже сказал: «Молдавия с первого ноября начала в одностороннем порядке отбирать газ у Приднестровья. Минимизировать установленные контрактом объемы, которые нам необходимы для нашего населения, для наших предприятий, производств. Как известно, Приднестровье — индустриальное государство, соответственно, потребление газа у Приднестровья существенно выше, чем в Молдове. Даже несмотря на то, что население в Молдове больше в несколько раз. Потому что у нас есть крупные предприятия: металлургический завод, цементный завод, мощное энергогенерирующее предприятие и есть предприятия легкой промышленности».

Хотя страны Европы и демонстрируют политическое единодушие по поводу необходимости защитить Украину, в реальности под ковром уже идет отчаянная грызня, хотя зима только началась. Интересно, что для России цена в $60 долларов за баррель — не сказать, чтобы дешевле обычного. Но у нас мысль простая: покупатель не должен устанавливать цену на масло в магазине. Это делает сам магазин. Или покупатель не будет жевать бутерброд.

Пока что вице-премьер Новак заявил: Россия найдет, куда и как продавать газ. Имеется в виду, очевидно, направление на Китай. И тут надо вспомнить недавний визит президента Казахстана Токаева. Конечно, визит был важным, подписана декларация по случаю 30-летия дипотношений, сказано много хороших слов про экономические связи… В общем, всё было как надо. Но была история, о которой пока что не особо распространялись. Это идея тройственного газового союза. Между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Что это за союз? «И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и, кроме того, обе стороны торгуют на внешних рынках, — сказал Дмитрий Песков. — Торгует на внешних рынках, естественно, и Российская Федерация. И это требует синхронизации».

Давайте взглянем на карту Средней Азии. Вот Казахстан. Вот Узбекистан. А вот, например, Туркмения с ее запасами газа. Добыча оплачена китайскими компаниями. Но поставлять ее возможно только через Узбекистан и Казахстан. Россия всегда была координатором таких поставок. Но сейчас ЕС отказывается от газа из РФ, ориентируясь на газ из США и других стран. И мы поворачиваем свою трубу на восток. А это значит, что и газ из сопредельных государств поворачивает вместе с нами.

В то же время в Китае потребление будет и дальше расти большими темпами. Об этом говорил на российско-китайском энергетическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин: «В перспективе китайский газовый рынок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в мире. Ожидается, что к 2040 году потребление газа в Китае вырастет в два раза и превысит 660 млрд кубометров в год. В настоящее время — 380 млрд кубометров в год».

Да, у нас есть трубопровод «Сила Сибири», качающий нефть на двух месторождениях Дальнего Востока. Но оставшуюся нефть надо куда-то девать. Поэтому строительство «Силы Сибири – 2», думается, сейчас пойдет ускоренными темпами. С его помощью газ и нефть Ямала может пойти на Восток. И таким образом и азиатская (старый трубопровод Китай – Центральная Азия), и наша труба сложатся в общий маршрут.

Так что слова Новака про то, что маршруты нефти и газа определены, звучали не просто так. Только теперь Европа не сможет покупать энергию напрямую у России по $60 за баррель. Сможет, только когда она перейдет к другим странам. Через турецкий хаб. Или через индийские компании.

И по гораздо более высокой цене.

Автор — ведущий программы «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ

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