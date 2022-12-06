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Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины

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Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 6 декабря покинул заседание Совета Безопасности всемирной организации, не желая слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы.

«В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима», — цитирует российского дипломата «РИА Новости».

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О том, что Небензя не будет присутствовать на выступлении украинского коллеги, стало известно ранее 6 декабря. По его словам, Кислица периодически позволяет себе оскорбительные выпады в адрес России.

Так, после заседания Совбеза ООН по Украине 24 ноября в своем Twitter он написал, что выслушивать российского представителя — «одна из самых ужасных его обязанностей». Также дипломат прикрепил фотографию в футболке с нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

В этот же день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял публикацию Кислицы, назвав его видным дипломатом.

В октябре украинский постпред назвал в Twitter дебильной логику Москвы. Тогда он написал, что Полянский — одна «из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

На это Полянский ответил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать. Он подчеркнул, что дипломаты не должны переходить на личности в своих высказываниях.

Отношения между дипломатами двух стран обострились на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

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