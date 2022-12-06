14-летняя девочка утонула в пруду в Ельце

В Ельце в Петровском парке 14-летняя девочка провалилась под лед и утонула. Об этом во вторник, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Боровских.

Инцидент произошел в этот же день в 07:15. По предварительным данным, ребенок какое-то время стоял у полыньи, после чего провалился.

«В раннее время в парке не оказалось никого, кто бы смог помочь девочке. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть ребенка. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются», — рассказал Боровских.

Он также выразил соболезнования родным девочки и пообещал, что администрация окажет ее семье всю необходимую помощь.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, девочка провалилась под воду при катании по льду. Ее тело спасатели подняли с глубины в 5 м.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, назначена экспертиза, пишет LipetskMedia.

Власти Ельца проработают вопрос о дополнительных мерах безопасности в парке, отмечает GOROD48.