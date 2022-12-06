Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры
Мир
РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву
Происшествия
Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области
Экономика
Рябков призвал Запад готовиться к любому ответу на введение потолка цен
Экономика
Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога с продажи акций
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово
Мир
Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд
Мир
Небензя заявил о готовности России к дипломатическому решению конфликта на Украине
Мир
В Венгрии заявили о критической ситуации со снабжением топливом 
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Общество
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самой высокооплачиваемой вакансией в Воронежской области в начале декабря стала позиция гендиректора с зарплатой от 600 тыс. до 1 млн рублей на руки. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на исследование HeadHunter во вторник, 6 декабря.

Трудное устройство: мошенники придумали хитрую схему обмана веб-дизайнеров
Как создатели логотипов и лендингов становятся жертвами липового онлайн-трудоустройства

Сотрудник должен будет реорганизовать все процессы, заняться развитием менеджмента, повышением рентабельности и развитием продаж. Название компании не указывается. Вакансию открыло кадровое агентство JCat.ru.

На втором месте — коммерческий директор в крупном пищевом производстве. Его заработная плата составит от 420 тыс. до 500 тыс. рублей. Соискателя ищет кадровое агентство «Охота на работу».

На третьем месте — позиция руководителя отдела платежных и банковских систем в филиале латвийской IT-компании SoftGamings. Там готовы платить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, международная IT-компания «Первый бит» ищет архитектора 1С с зарплатой от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Замыкает пятерку должность руководителя проектов 1С в той же компании с зарплатой от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как отмечается в материале, всего в регионе сейчас открыты 13,7 тыс. вакансий. Из них 1,8 тыс. – с заработной платой от 100 тыс. рублей.

18 ноября «Известия» сообщали, что приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года. Согласно статистике hh.ru, в этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022