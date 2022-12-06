Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области

Самой высокооплачиваемой вакансией в Воронежской области в начале декабря стала позиция гендиректора с зарплатой от 600 тыс. до 1 млн рублей на руки. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на исследование HeadHunter во вторник, 6 декабря.

Сотрудник должен будет реорганизовать все процессы, заняться развитием менеджмента, повышением рентабельности и развитием продаж. Название компании не указывается. Вакансию открыло кадровое агентство JCat.ru.

На втором месте — коммерческий директор в крупном пищевом производстве. Его заработная плата составит от 420 тыс. до 500 тыс. рублей. Соискателя ищет кадровое агентство «Охота на работу».

На третьем месте — позиция руководителя отдела платежных и банковских систем в филиале латвийской IT-компании SoftGamings. Там готовы платить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, международная IT-компания «Первый бит» ищет архитектора 1С с зарплатой от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Замыкает пятерку должность руководителя проектов 1С в той же компании с зарплатой от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как отмечается в материале, всего в регионе сейчас открыты 13,7 тыс. вакансий. Из них 1,8 тыс. – с заработной платой от 100 тыс. рублей.

18 ноября «Известия» сообщали, что приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года. Согласно статистике hh.ru, в этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства.