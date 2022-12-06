Астраханская область получит новые машины скорой помощи

Астраханская область получит новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Уточняется, что в область поступят девять машин «скорой» и восемь автобусов.

Всего для регионов закупят более 2 тыс. машин. На эти цели из федерального бюджета выделят 7 млрд рублей. Автомобили передадут в села и малые города.

Планируется, что машины закупят до конца 2022 года. Их передадут в регионы в начале следующего года.

Ранее, в середине ноября, сообщалось, что Курская область на условиях лизинга получит 50 новых автобусов до конца года. Они оснащены экономным газовым двигателем, пневматической подвеской с системой электронного управления и автоматической коробкой передач.