Один человек пострадал в ДТП в Тольятти

Один человек получил травмы в результате ДТП в Тольятти. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 5 декабря, в 08:40 в Автозаводском районе. 52-летний водитель Lada ехал по улице Коммунальной. У дома № 42 он столкнулся с автомобилем Kia, за рулем которого был 22-летний молодой человек. В результате водитель Lada был доставлен в больницу с места происшествия. Ему назначили амбулаторное лечение.

Накануне стало известно, что один человек погиб при столкновении Toyota Opa с фургоном марки «Газель» в городе Копейск в Челябинской области. Причиной ДТП стал сильный снегопад, из-за которого водитель иномарки не успел среагировать на резкое снижение скорости фургона.