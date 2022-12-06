Один человек пострадал в результате пожара в Орловской области
В результате пожара в деревне Костомаровка в Ливенском районе Орловской области пострадал один человек. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел накануне, 5 декабря, в 23:16. Площадь пожара составила 50 кв. м.
Из дома были эвакуированы два человека. Одна из них — женщина 1964 года рождения — была госпитализирована. Пожарным удалось спасти стоящие рядом с домом хозпостройки.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее, 5 декабря, мужчина пострадал из-за пожара площадью 25 кв. м в квартире в Липецке. Из-за возгорания 15 жильцов десятиэтажного жилого дома были эвакуированы. Пожарные спасли еще восемь человек.