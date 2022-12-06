Названа дата начала работы резиденции Деда Мороза в Калининграде

В Калининграде резиденция Деда Мороза начнет работать с 26 декабря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба стадиона «Калининград», где будет располагаться резиденция.

Вход будет свободным. Резиденция продолжит работу до 6 января, пишет ИА FlashNord.

Гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и получить подарок за стихотворение.

Попасть в резиденцию можно будет через вход № 1 со стороны Аллеи Чемпионов, отмечается в материале.

Как сообщалось 25 ноября, в России спрос на Дедов Морозов и Снегурочек на разных сервисах вырос на 12–32%. Как рассказали «Известиям» представители площадок, россияне предпочитают, чтобы артисты были со своими костюмами и трезвыми. Кроме того, их чаще вызывают на дом, но иногда просят встретить семью с детьми в лесу.