Один человек погиб при пожаре в Калуге
В результате пожара в Калуге погиб один человек. Об этом пишет во вторник, 6 декабря, газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел накануне, 5 декабря, в одной из квартир на четвертом этаже дома на улице Забойной.
Площадь пожара составила 8 кв. м. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили огонь. При тушении в квартире было найдено тело ее 52-летнего владельца.
По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее, 5 декабря, мужчина пострадал из-за пожара площадью 25 кв. м в квартире в Липецке. Из-за возгорания 15 жильцов десятиэтажного жилого дома были эвакуированы. Пожарные спасли еще восемь человек.