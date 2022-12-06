Названы самые популярные у жителей Тамбовской области питомцы

Самые популярные у жителей Тамбовской области питомцы — коты. Об этом говорят результаты опроса, который провела редакция ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Кошки есть у 45,4% опрошенных. 14,5% держат дома нескольких разных животных. Еще у 14,2% есть собаки. У 4,9% опрошенных есть рыбки, у 3,5% — птицы, а у 1,4% — хомяки.

При этом не содержат и не любят животных 12,8%.

Всего в опросе участвовали 709 человек.

В октябре онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал продажи зоотоваров в России и пришел к выводу, что чаще всего россияне покупают товары для кошек. На этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. На втором месте — товары для собак (около 11%). Третью строчку занимают товары для грызунов, за ними — для птиц и рыб.

Среди всех городов России чаще всего зоотовары покупают в Москве: около 25% от всех заказов за год в этой категории оформляют в столице. На втором месте — Санкт-Петербург, тройку лидеров замыкает Самара.