МВД: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области, один ранен
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- МВД: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области, один ранен
Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, сообщили во вторник, 6 декабря, в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел сегодня днем, около 12:00 мск.
Личность нападавшего устанавливается. В настоящее время в городе проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Как уточнили в ведомстве, в них участвует весь личный состав полиции.
В Новошахтинск для оказания помощи пострадавшему была направлена бригада сосудистых хирургов из областной клинической больницы. По словам губернатора региона Василия Голубева, состояние раненого полицейского оценивается как средней тяжести.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
Ранее, 29 ноября, сообщалось, что мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре Рокоссовского в Москве. Злоумышленник подозревался в разбойном нападении. При задержании он открыл огонь по сотрудникам полиции из травматического пистолета. Всего было произведено четыре выстрела. Никто из стражей порядка не пострадал.