Рябков призвал Запад готовиться к любому ответу на введение потолка цен

Ценовой потолок на российскую нефть приведет к скачку цен на Западе, но бюджет РФ будет обеспечен. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

Он заверил в том, что Москва найдет возможности для сбыта своей продукции.

«В очередной раз те, кто придумывает схемы, как ущемить российские интересы, окажется у разбитого корыта — результата не будет. Результатом может стать новый скачок цен на западных рынках, новые повышенные счета для западных потребителей, а кто-то, кто будет пользоваться преимуществами нормального взаимодействия с Россией, он на себе этого эффекта не почувствует», — сказал замглавы МИДа журналистам.

Рябков также предупредил, что Запад и его союзники должны быть готовы к любому ответу России на новые ограничения. «Если они начинают войну без правил, мы не должны себя чувствовать ограниченными в собственных средствах противодействия», — подчеркнул он.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения нефтяных санкций начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российская нефть будет востребована на мировом рынке.

4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, в свою очередь, считает, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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