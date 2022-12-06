Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога с продажи акций

Минфин предложил освободить компании, находящиеся под санкциями, от налога на прибыль с доходов от продажи акций в 2022 году. Ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 5 декабря, сообщило издание РБК 6 декабря.

Одно из условий для освобождения дохода от налога на прибыль: продаваемые акции должны принадлежать налогоплательщику более одного года непрерывно.

«Сразу после введения жестких экономических ограничений (со стороны западных стран. — Ред.), многие компании стали продавать доли в дочерних компаниях, чтобы они «вышли» из-под санкций для того, чтобы могли проводить расчеты, финансовые операции и осуществлять заимствование на внешнем рынке», — объяснил «Известиям» финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

По его словам, в основном это происходило из-за «правила 50%», которое подразумевает, что если в компании больше половины акций принадлежит юридическому или физическому лицу из санкционного списка, то она тоже попадает под санкции.

Эксперт напомнил, что ранее было принято решение отменить налог на прибыль для физических лиц, которые были вынуждены продать свою часть акций в санкционных компаниях.

«Несмотря на давление со стороны Запада, подсанкционные компании показали рост производства и выручки по сравнению с предыдущими периодами, это связано прежде всего с поддержкой и субсидиями со стороны государства», — подчеркнул он.

В то же время эксперт Кравцов отметил, что оценить эффективность и целесообразность применения внесенных Минфином поправок пока сложно, поскольку все корпоративные данные (о выручке, прибыли или убытке, о процентах продаж акций собственниками и т.д.) компаниям можно не опубликовывать.

«Правительство приняло решение не раскрывать корпоративную отчетность до июля 2023 года», — добавил он.

31 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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