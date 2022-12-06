Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области

Самолет боевого управления и целеуказания Военно-воздушных сил (ВВС) США зафиксирован в 50 км от Калининградской области. Это следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно информации портала, речь идет об американском Boeing E-8C Joint STARS, который называют летающим штабом из-за его многофункциональности.

Днем во вторник, 6 декабря, воздушное судно пересекло пространство над польско-литовской границей и пролетело над городом Лаздияй, который расположен чуть более чем в 50 км от Калининградской области. Далее в районе Вильнюса Boeing E-8C развернулся и начал движение в обратном направлении.

Известно, что самолет вылетел с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии. Затем он некоторое время кружил в районе Берлина и позднее проследовал в восточном направлении.

В этот же день рейс по похожему маршруту совершил американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Лайнер несколько раз облетел участок от Гродно до Бреста, изучая обстановку вдоль польско-белорусской границы.

Ранее, 7 октября, агенство Reuters сообщило о том, что американский патрульный самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток – 2» в день аварии. Самолет вылетел из Исландии и находился над Северным морем, когда был зафиксирован взрыв на трубопроводе.

Вылеты самолетов и дронов государств НАТО участились после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Воздушные суда стран — членов альянса неоднократно были замечены вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных территорий России.

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