Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры
Мир
РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву
Происшествия
Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области
Экономика
Рябков призвал Запад готовиться к любому ответу на введение потолка цен
Экономика
Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога с продажи акций
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово
Мир
Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд
Мир
Небензя заявил о готовности России к дипломатическому решению конфликта на Украине
Мир
В Венгрии заявили о критической ситуации со снабжением топливом 
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Общество
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области

Flightradar зафиксировал американский Boeing E-8C в 50 км от Калининградской области
0
Фото: Commons.wikimedia.org/United States Air Force
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет боевого управления и целеуказания Военно-воздушных сил (ВВС) США зафиксирован в 50 км от Калининградской области. Это следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
Чем уже ответила Россия на рост активности Североатлантического альянса в регионе

Согласно информации портала, речь идет об американском Boeing E-8C Joint STARS, который называют летающим штабом из-за его многофункциональности.

Днем во вторник, 6 декабря, воздушное судно пересекло пространство над польско-литовской границей и пролетело над городом Лаздияй, который расположен чуть более чем в 50 км от Калининградской области. Далее в районе Вильнюса Boeing E-8C развернулся и начал движение в обратном направлении.

Известно, что самолет вылетел с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии. Затем он некоторое время кружил в районе Берлина и позднее проследовал в восточном направлении.

В этот же день рейс по похожему маршруту совершил американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Лайнер несколько раз облетел участок от Гродно до Бреста, изучая обстановку вдоль польско-белорусской границы.

Ранее, 7 октября, агенство Reuters сообщило о том, что американский патрульный самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток – 2» в день аварии. Самолет вылетел из Исландии и находился над Северным морем, когда был зафиксирован взрыв на трубопроводе.

Вылеты самолетов и дронов государств НАТО участились после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Воздушные суда стран — членов альянса неоднократно были замечены вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных территорий России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022