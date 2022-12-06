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Власти сообщили об уничтожении двух беспилотников в море у Севастополя

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Два беспилотника уничтожили в ночь на 6 декабря в море на большом расстоянии от Севастополя. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора города Михаила Развожаева.

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Там уточнили, что губернатор не опубликовал у себя информацию о случившемся, так как военные штатно отработали ситуацию.

«Никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что глава региона сообщает о действиях военных только в том случае, если работа войск противовоздушной обороны беспокоит людей и требует пояснения, однако о каждом действии армии информация не публикуется.

Ранее утром во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара он назвал атаку дрона. Уточнялось, что из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в школах в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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