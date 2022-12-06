FT: санкции ЕС против России включат экспортный контроль над продукцией на €2,3 млрд

Новый, девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении РФ будет включать экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд, а также запрет на вещание четырех российских каналов. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Кроме того, планируется запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.

Согласно источникам издания, ЕС также предложит санкции против российской горнодобывающей промышленности, однако для некоторых видов продукции сделает исключения.

Также утверждается, что санкции будут введены против еще трех российских банков и 180 физических лиц.

Ранее в этом месяце о том, что Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России, сообщила газета Politico. По имеющимся данным, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря. При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых отраслей экономики.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Тогда эксперты рассказали «Известиям», что новый пакет несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия.

Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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