Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово
Мир
Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд
Мир
В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Общество
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Мир
Во Франции железнодорожники проведут очередную забастовку 7 декабря
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Общество
В Нижневартовске объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме
Мир
YouTube заблокировал канал RT Balkan
Мир
Financial Times узнала детали девятого пакета санкций Евросоюза

Эксперт оценила инициативу по массовому строительству арендных домов

Эксперт Аверс: строительство доходных домов — выгодный бизнес
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство доходных домов — выгодный бизнес, рассказала «Известиям» 6 декабря инвестор, основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, прокомментировав инициативу по запуску массового строительства арендных домов с недорогими квартирами.

Дали в сдачу: в России хотят запустить массовое строительство арендных домов
Поможет ли мера обелить рынок съемного жилья

«Данная инициатива позволит кому-то дать старт успешному бизнесу по посуточной аренде с государственной помощью», — объяснила она.

В то же время эксперт выразила мнение, что на массовой аренде на начальном этапе это никак не скажется.

«Скорее всего, такие объекты будут «откусывать» кусок рынка у отелей и апартаментов, кто управляется сетями», — предположила Аверс.

По ее словам, частных инвесторов, по официальной статистике, в России всего 15% — тех, кто покупает две и более квартиры под сдачу в аренду. Причем частникам нет необходимости в том, чтобы уходить от налогов, скрывать аренду, так как у них есть соответствующие патенты на сдачу собственного имущества в аренду, которые дешевле и более выгодны, чем налоги с дохода, добавила Аверс. Кроме того, суммы могут быть учтены в официальном доходе, для последующего взятия ипотек и развития инвестиционного бизнеса.

«То есть, я считаю, прямой связи тут нет, инвесторы как сдавали, так и будут сдавать, рынок будет развиваться, становиться более цивилизованным, будут приходить новые профессиональные игроки. А строительство новых арендных домов станет чьим-то отдельным бизнесом, который будет прибыльным и востребованным», — заключила Аверс.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в России планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Инвесторам такой недвижимости предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022