Эксперт оценила инициативу по массовому строительству арендных домов

Строительство доходных домов — выгодный бизнес, рассказала «Известиям» 6 декабря инвестор, основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, прокомментировав инициативу по запуску массового строительства арендных домов с недорогими квартирами.

«Данная инициатива позволит кому-то дать старт успешному бизнесу по посуточной аренде с государственной помощью», — объяснила она.

В то же время эксперт выразила мнение, что на массовой аренде на начальном этапе это никак не скажется.

«Скорее всего, такие объекты будут «откусывать» кусок рынка у отелей и апартаментов, кто управляется сетями», — предположила Аверс.

По ее словам, частных инвесторов, по официальной статистике, в России всего 15% — тех, кто покупает две и более квартиры под сдачу в аренду. Причем частникам нет необходимости в том, чтобы уходить от налогов, скрывать аренду, так как у них есть соответствующие патенты на сдачу собственного имущества в аренду, которые дешевле и более выгодны, чем налоги с дохода, добавила Аверс. Кроме того, суммы могут быть учтены в официальном доходе, для последующего взятия ипотек и развития инвестиционного бизнеса.

«То есть, я считаю, прямой связи тут нет, инвесторы как сдавали, так и будут сдавать, рынок будет развиваться, становиться более цивилизованным, будут приходить новые профессиональные игроки. А строительство новых арендных домов станет чьим-то отдельным бизнесом, который будет прибыльным и востребованным», — заключила Аверс.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в России планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Инвесторам такой недвижимости предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.