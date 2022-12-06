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Politico: Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине размером €18 млрд

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Страны — члены Евросоюза (ЕС) не договорились о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на 2023 год. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра, пишет Politico.

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На открытой части заседания он с сожалением признал, что странам не удалось принять пакет полностью. Как уточнят издание, договоренность заблокировала Венгрия.

Вместе с этим другие страны ЕС намерены всё же добиться перечисления средств для Украины в начале января следующего года. Станюра указал, что они будут искать возможные способы разрешить ситуацию.

Однако для принятия альтернативного решения европейским странам понадобится предоставление национальных бюджетных гарантий, что в некоторых случаях требует одобрения парламента и займет время, напоминает «Газета.Ru».

24 ноября Европарламент одобрил новый пакет поддержки Украины на сумму до €18 млрд на 2023 год. Тогда же сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн своей доли из общеевропейского кредита, о чем говорилось в тексте указа венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи тремя траншами — €2 млрд, еще €2,5 млрд во второй половине ноября и €500 млн — в декабре. Первые €2 млрд Украина получила 18 октября. Отмечалось, что эти средства направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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